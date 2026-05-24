Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Бетис посрещна Шампионската лига, но и загубилият Леванте празнува

Бетис посрещна Шампионската лига, но и загубилият Леванте празнува

  • 24 май 2026 | 00:22
  • 223
  • 0
Бетис посрещна Шампионската лига, но и загубилият Леванте празнува

Бетис изпрати успешната си кампания с домакинска победа с 2:1 над Леванте в двубой от последния кръг на първенството. Севилци финишират пети и ще играят в Шампионската лига, след като Ла Лига получи още една квота заради силното представяне на местните клубове в Европа в последните години. Това е надграждане за “вердибланкос”, който през отиващия се сезон стигнаха до четвъртфинал в Лига Европа.

И докато позицията на Бетис беше ясна още преди този кръг, то Леванте имаше за какво да играе, тъй като се бореше да не изпадне. Поражението все пак не се оказа фатално, защото другите резултати се развиха така, че валенсианци оцеляха за сметка на Майорка. Двата отбора и Осасуна завършиха с по 42 точки, но по-добрите показатели в директните сблъсъци между трите съперника оставиха Леванте в Ла Лига и за идната кампания.

Иначе Ез Абде изведе Бетис напред още в петата минута. Еспи изравни за Леванте в добавеното време на първото полувреме, но попадение на Пабло Форналс в 68-ата върна аванса на домакините, който се запази до края.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

  • 23 май 2026 | 22:58
  • 18451
  • 58
Миланов се появи от пейката в последния мач на Динамо от плейофите

Миланов се появи от пейката в последния мач на Динамо от плейофите

  • 23 май 2026 | 22:49
  • 1232
  • 0
Ла Лига завърши драматично - ясни са евроучастниците и изпадащите

Ла Лига завърши драматично - ясни са евроучастниците и изпадащите

  • 24 май 2026 | 00:02
  • 5432
  • 2
Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

  • 23 май 2026 | 23:55
  • 11281
  • 104
Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

  • 24 май 2026 | 00:05
  • 8895
  • 38
Отборът на Рупанов се класира за ШЛ, българи закриха сезона в Полша с равен

Отборът на Рупанов се класира за ШЛ, българи закриха сезона в Полша с равен

  • 23 май 2026 | 21:38
  • 1857
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

  • 23 май 2026 | 22:31
  • 35160
  • 67
Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

  • 23 май 2026 | 22:58
  • 18451
  • 58
Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

  • 24 май 2026 | 00:05
  • 8895
  • 38
Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

  • 23 май 2026 | 23:55
  • 11281
  • 104
Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 41430
  • 205
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 31842
  • 34