Бетис посрещна Шампионската лига, но и загубилият Леванте празнува

Бетис изпрати успешната си кампания с домакинска победа с 2:1 над Леванте в двубой от последния кръг на първенството. Севилци финишират пети и ще играят в Шампионската лига, след като Ла Лига получи още една квота заради силното представяне на местните клубове в Европа в последните години. Това е надграждане за “вердибланкос”, който през отиващия се сезон стигнаха до четвъртфинал в Лига Европа.

И докато позицията на Бетис беше ясна още преди този кръг, то Леванте имаше за какво да играе, тъй като се бореше да не изпадне. Поражението все пак не се оказа фатално, защото другите резултати се развиха така, че валенсианци оцеляха за сметка на Майорка. Двата отбора и Осасуна завършиха с по 42 точки, но по-добрите показатели в директните сблъсъци между трите съперника оставиха Леванте в Ла Лига и за идната кампания.

Иначе Ез Абде изведе Бетис напред още в петата минута. Еспи изравни за Леванте в добавеното време на първото полувреме, но попадение на Пабло Форналс в 68-ата върна аванса на домакините, който се запази до края.