Националка на Испания се сбогува с Барселона след четири успешни години

Арагонската нападателка Салма Паралуело не поднови договора си, който изтече на 30 юни, и се разделя с каталунския гранд след четири сезона, 15 спечелени трофея и незабравимия спомен за двата ѝ гола във финала на Шампионската лига в Осло.

Датата 30 юни 2026 г. бележи края на един от най-бляскавите периоди за Салма Паралуело с фланелката на ФК Барселона. Испанската националка няма да продължи кариерата си в клуба, след като двете страни не постигнаха споразумение за подновяване на договора ѝ. Така се слага край на четири сезона, изпълнени с колективни успехи и индивидуално израстване.

22-годишната нападателка, която пристигна в Барса като една от големите надежди на европейския футбол след силните си изяви във Виляреал, а си тръгва като една от най-решаващите фигури на международната сцена. По време на престоя си в каталунския тим тя изигра 131 мача, отбеляза 72 гола и вдигна 15 трофея: три пъти Шампионската лига, четири титли на Лига F, три Купи на кралицата, четири Суперкупи на Испания и една Купа на Каталуния.

В официалното си съобщение ФК Барселона благодари на състезателката за нейната ангажираност, отдаденост и принос през тези четири сезона и ѝ пожела много късмет в този нов етап.

Salma Paralluelo no seguirà al FC Barcelona.



🔗 https://t.co/KgcYMuwYbA pic.twitter.com/6pVYNfiEvE — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) June 30, 2026

Напускането на Салма Паралуело потвърждава лято на дълбоки промени в отбора, воден от новия треньор Пере Ромеу. Арагонската националка се присъединява към други ключови фигури, които си тръгнаха, като Алексия Путеяс, Мапи Леон и Она Батле.

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