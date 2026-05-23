Жените на Барселона си върнаха европейския трон

Женският отбор на Барселона се завърна на европейския връх, след като спечели за четвърти път в историята си Шампионската лига. Във финала испанките разгромиха рекордьора по трофеи (8) в турнира Лион с 4:0 в Осло. Полската нападателка Ева Пайор реализира първите два гола - в 55-ата и в 69-ата минута, а в последните секунди на два пъти се разписа и Салма Паралуейо.
По този начин момичетата на Барса отново са над всички на Стария континент, след като преди година бяха победени във финала от Арсенал. Другите три титли на каталунките са от 2021, 2023 и 2024 г. Сегашният успех на “блаугранас” е повторение на финала отпреди два сезона, когато те отново надвиха Лион (2:0).
Това е поредна купа във витрината на женския състав на Барселона, който през последните години налага тотална доминация и на домашна сцена.
Резултатът срещу Лион сега не отразява напълно показаното на терена. Дълго време французойките имаха повече възможности, но през втората част на два пъти бяха наказани от Пайор, което реши изхода на мача. В края Паралуейо довърши съперника с два хубави изстрела.