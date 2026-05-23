Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона W
  3. Жените на Барселона си върнаха европейския трон

Жените на Барселона си върнаха европейския трон

  • 23 май 2026 | 21:04
  • 797
  • 2
Жените на Барселона си върнаха европейския трон

Женският отбор на Барселона се завърна на европейския връх, след като спечели за четвърти път в историята си Шампионската лига. Във финала испанките разгромиха рекордьора по трофеи (8) в турнира Лион с 4:0 в Осло. Полската нападателка Ева Пайор реализира първите два гола - в 55-ата и в 69-ата минута, а в последните секунди на два пъти се разписа и Салма Паралуейо.

По този начин момичетата на Барса отново са над всички на Стария континент, след като преди година бяха победени във финала от Арсенал. Другите три титли на каталунките са от 2021, 2023 и 2024 г. Сегашният успех на “блаугранас” е повторение на финала отпреди два сезона, когато те отново надвиха Лион (2:0).

Това е поредна купа във витрината на женския състав на Барселона, който през последните години налага тотална доминация и на домашна сцена.

Резултатът срещу Лион сега не отразява напълно показаното на терена. Дълго време французойките имаха повече възможности, но през втората част на два пъти бяха наказани от Пайор, което реши изхода на мача. В края Паралуейо довърши съперника с два хубави изстрела.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

  • 23 май 2026 | 17:18
  • 1506
  • 0
Гол в 95-ата минута изпрати Хъл Сити в Премиър лийг

Гол в 95-ата минута изпрати Хъл Сити в Премиър лийг

  • 23 май 2026 | 19:35
  • 15648
  • 13
Интер отказа да вземе напускащ Реал Мадрид

Интер отказа да вземе напускащ Реал Мадрид

  • 23 май 2026 | 17:00
  • 2456
  • 1
Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

  • 23 май 2026 | 16:52
  • 3270
  • 0
Анди Робъртсън разкри как един разговор с Клоп е променил всичко

Анди Робъртсън разкри как един разговор с Клоп е променил всичко

  • 23 май 2026 | 16:35
  • 1963
  • 1
Нагелсман: Добре е, че Нойер няма да играе за Байерн

Нагелсман: Добре е, че Нойер няма да играе за Байерн

  • 23 май 2026 | 16:33
  • 1522
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

"Силезия къп": България 0:1 Полша! Следете мача ТУК!

"Силезия къп": България 0:1 Полша! Следете мача ТУК!

  • 23 май 2026 | 21:28
  • 14455
  • 3
Финалът за Купата на Германия: Байерн 0:0 Щутгарт, по-добра игра на швабите

Финалът за Купата на Германия: Байерн 0:0 Щутгарт, по-добра игра на швабите

  • 23 май 2026 | 21:00
  • 5231
  • 18
Карвахал и Алаба титуляри в последния си мач (съставите)

Карвахал и Алаба титуляри в последния си мач (съставите)

  • 23 май 2026 | 20:39
  • 1643
  • 38
Валенсия - Барселона, Левандовски за последно с екипа на каталунците

Валенсия - Барселона, Левандовски за последно с екипа на каталунците

  • 23 май 2026 | 21:06
  • 858
  • 6
Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 25806
  • 125
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 23543
  • 23