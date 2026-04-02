Барса пак писа "шестица" на Реал Мадрид в Шампионската лига

Женският отбор на Барселона постигна разгромна победа над Реал Мадрид в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига. Срещата, играна на стадион „Спотифай Камп Ноу“, завърши при резултат 6:0 в полза на каталунския тим.

Резултатът в мача беше открит още в 8-ата минута от звездата на Барселона Алексия Путеяс. В 15-ата минута Каролине Хансен удвои преднината на „блаугранас“. Ирене Паредес направи резултата класически в 27-ата минута, а в 34-ата Ева Пайор отбеляза четвърти гол за Барса.

VICTÒRIA I A SEMIS! 🤩 pic.twitter.com/El8Dpp4GVe — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 2, 2026

През второто полувреме Каролине Хансен реализира второто си попадение в мача. Крайният резултат 6:0 беше оформен от Есмее Бругтс в 74-ата минута.

Първата среща между двата отбора също завърши с победа за Барселона - 6:2. Така, с общ резултат 12:2, Каталунският гранд се класира за полуфиналите.

Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

Само от началото на 2026 година това беше пета поредна победа на Барса над Реал Мадрид, а головата разлика в тези срещи е 21:2.

На полуфиналите Барселона ще се изправи срещу Байерн (Мюнхен).

Снимки: Imago