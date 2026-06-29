Джордж Ръсел е използвал "необичаен" стил на пилотиране за победата си в Австрия

Джордж Ръсел признава, че все още се опитва да намери синхрон с болида на Мерцедес и е приложил „необичаен“ стил на пилотиране, за да си осигури победата в Гран при на Австрия.

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

Ръсел спечели полпозишън в събота и го превърна във втората си победа за сезона в неделя, докато се опитва да настигне лидера в шампионата Андреа Кими Антонели. След като италианецът завърши трети, Ръсел се отправя към домашното си състезание на „Силвърстоун“ с пасив от 40 точки спрямо своя съотборник.

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Победата на Ръсел обаче далеч не беше лесна, тъй като той беше подложен на натиск от Макс Верстапен, а в същото време Антонели изглеждаше, че има леко предимство в темпото. След няколко болезнени загуби от Антонели и повреда в задвижващата система, докато водеше в Канада, Ръсел смята, че полпозишънът му в Барселона и представянето му в Австрия са били ключови, за да си припомни собствените си способности.

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„Трудните състезания определено те тестват психологически и последните два уикенда бяха жизненоважни за мен, за да си припомня, че мога да се справя. Последните няколко месеца бяха тежки, с някои наистина трудни състезания, в които имах чувството, че всичко е срещу мен, а след това и някои състезания с по-слаби представяния.



„Имам наистина невероятен съотборник до себе си, който седмица след седмица показва доста впечатляващи резултати. Така че за мен, пристигайки в Канада и Барселона от доста ниска точка, ми трябваше много устойчивост, за да мога да се върна и да покажа силни представяния.



„Ето защо съм наистина горд, че спечелих последните два полпозишъна и победата тук този уикенд, особено на писта, която не мисля, че ми подхожда толкова много“, каза Ръсел.

Това обаче не означава, че Ръсел вече напълно владее своя болид, тъй като все още адаптира стила си на каране, за да извлече максимума от печелившия пакет на Мерцедес след радикалната промяна в правилата.

Feeling parched after that win!



George Russell didn't have a working drinks system during the Austrian Grand Prix 😳#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/wlN2zMqrzr — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

„Имам голямо доверие в себе си, зная, че мога да го направя. Имам по-малко увереност в способността си да напасна всичко с колата, настройките и гумите, защото за мен нещата са много променливи“, призна британецът.

Именно затова той е приложил различен стил на каране, за да управлява гумите си по време на горещото състезание на „Ред Бул Ринг“, знаейки, че предишният му подход вероятно не би проработил.

Celebrating in style 🍾 ft. some organised chaos 🤣 pic.twitter.com/BsxNBitihN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2026

„Екипът свърши наистина невероятна работа, за да даде ясни отговори защо представянията не бяха добри - обясни Ръсел. - Беше ясно какъв е проблемът и беше ясно как можем да го решим. И когато прегледахме някои исторически данни, имаше някои тенденции в тази посока, като всичко това просто се изостри с новия болид.



„Влизайки в този състезателен уикенд, може би предишният ми подход щеше наистина да ми навреди на писта като тази. Карах състезанието много по-различно и доста необичайно, честно казано, за да управлявам гумите, и това проработи доста добре.



„Миналата година наистина знаех как да се справям с гумите на горещи писти, студени писти, гладки настилки, груби настилки. А тази година, честно казано, не знам. Така че изграждам това умение наново“, завърши своя коментар пилотът на Мерцедес.

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Снимки: Gettyimages