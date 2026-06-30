Бивш защитник на Левски след участието си на Световното първенство: Щастлив съм, дадохме всичко от себе си

Бившият защитник на Левски Хосе Кордоба заяви, че националният отбор на Панама си тръгва с добри чувства въпреки загубата с 0:1 от Англия и отпадането от Световното първенство през 2026 г. Той изтъкна саможертвата на тима и израстването, което централноамериканският отбор е показал по време на турнира.

„Очевидно никой не се готви за мач, за да го загуби, но въпреки това си тръгвам много доволен от саможертвата, която направиха моите съотборници“, заяви Кордоба.

Бранителят, който играе за Норич Сити в Англия, призна превъзходството и по-високото ниво на развитие на английския футбол, но оцени високо себераздаването на панамския тим срещу съперник от световна класа.

„Знаем, че те имат феноменални играчи. Английският футбол е много по-развит и сме на голяма дистанция от тях. Знам го, защото го изживявам всеки ден и съм наясно каква е разликата“, сподели той.

Въпреки това футболистът настоя, че отборът е оставил положителен образ на турнира. „Много съм щастлив, защото съотборниците ми дадоха всичко от себе си. Отборът работи изключително много и разликата се усети. Вярвам, че остава едно добро поколение от играчи и ще продължим да растем и да допринасяме много за националния отбор“, увери той.

„Много съм щастлив, защото съотборниците ми дадоха всичко от себе си. Отборът работи изключително много и разликата се усети. Вярвам, че остава едно добро поколение от играчи и ще продължим да растем и да допринасяме много за националния отбор“, увери той.

Кордоба също така подчерта стабилната игра в защита, демонстрирана от Панама, като един от най-положителните аспекти от участието им в надпреварата.

„Мисля, че това е един от елементите, които подобрихме. Свършихме добра работа в защита. Трябва да се подобрим в атака и да бъдем по-ефективни в тази част от играта, но истината е, че оставаме с добри усещания“, уточни 25-годишният играч.

Въпреки че не постигна положителни резултати на турнира, националният отбор на Панама получи похвали за своя игрови стил, тактическа дисциплина и сила в защита, след като допусна едва четири гола в състезанието.

Панама се сбогува със Световното първенство през 2026 г. без спечелени точки в трите си мача от груповата фаза и без отбелязан гол.

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