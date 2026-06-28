Селекционерът на Панама: Надявахме се да спечелим точки, но не се получи

Селекционерът на Панама Томас Кристиансен заяви, че ще отдели време, за да обмисли бъдещето си, след като тимът му напусна Световното първенство без да отбележи нито един гол. Панама загуби с 0:2 от лидера в група "L" Англия в третия си мач на Мондиал 2026.

"Имам нужда от време, за да анализирам всичко, което се случи, както и шестте ми години в Панама“, каза той на пресконференцията след двубоя, когато беше попитан за бъдещето си като треньор на състава. "Трябва да говоря с много хора, особено със семейството ми, което пострада заради моето отсъствие“, добави Кристиансен.

"Отборът ни беше стабилен в защита, но трябва да имате предвид срещу кои отбори играхме. Днес беше особено трудно, Англия натискаше интензивно. Стояхме много добре на терена през първото полувреме и не им дадохме твърде много възможности“, коментира още старши треньорът на Панама.

„Гордея се с това как тимът игра под мое ръководство. Въпреки че играхме добре, обаче, не взехме точки и не вкарахме голове. Ако имахме такива мачове всеки месец, щяхме да се подобряваме с тази интензивност, с тази скорост. Надявахме се да спечелим точки, но не се получи. Не успяхме на това Световно първенство. Жалко е, но важното е, че ще сме готови за това, което предстои", завърши специалистът.

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Снимки: Imago