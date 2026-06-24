Селекционерът на Панама: Дано сега играчите ни да си намерят по-силни клубове

Селекционерът на Панама Томас Кристиансен се надява, че вдъхновените изяви на неговите играчи на Мондиала ще отворят вратата за нови възможности, след като Хърватия сложи край на надеждите им за класиране в елиминационната фаза след поражение с 0:1. Втора поредна загуба с такъв резултат означава, че тимът от Централна Америка вече няма шанс да продължи напред в надпреварата, но датският селекционер похвали играчите си за представянето им.

"Мисля, че трябва да ги похвалим и да сме горди с представянето на Панама срещу отбор от световна класа като Хърватия. Сигурен съм, че хората осъзнаха, че Панама има страхотни играчи и се надявам това да отвори възможност за тях да играят в по-добри първенства и отбори. Тези играчи, след двата мача от Световното първенство, няма да бъдат където бяха преди това", заяви Томас Кристиансен, цитиран от БТА.

След две срещи в Торонто сега Панама ще пътува за САЩ, където ще завърши участието си на Мондиала срещу Англия в неделя вечер от 00:00 часа българско време. Датчанинът похвали Канада за гостоприемството и добави, че отборът му е бил приет много добре.

"Домакинството на хората тук в Канада беше невероятно, особено в Торонто", каза Кристиансен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google