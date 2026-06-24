Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Панама
  3. Селекционерът на Панама: Дано сега играчите ни да си намерят по-силни клубове

Селекционерът на Панама: Дано сега играчите ни да си намерят по-силни клубове

  • 24 юни 2026 | 08:32
  • 362
  • 0

Селекционерът на Панама Томас Кристиансен се надява, че вдъхновените изяви на неговите играчи на Мондиала ще отворят вратата за нови възможности, след като Хърватия сложи край на надеждите им за класиране в елиминационната фаза след поражение с 0:1. Втора поредна загуба с такъв резултат означава, че тимът от Централна Америка вече няма шанс да продължи напред в надпреварата, но датският селекционер похвали играчите си за представянето им.

"Мисля, че трябва да ги похвалим и да сме горди с представянето на Панама срещу отбор от световна класа като Хърватия. Сигурен съм, че хората осъзнаха, че Панама има страхотни играчи и се надявам това да отвори възможност за тях да играят в по-добри първенства и отбори. Тези играчи, след двата мача от Световното първенство, няма да бъдат където бяха преди това", заяви Томас Кристиансен, цитиран от БТА.

След две срещи в Торонто сега Панама ще пътува за САЩ, където ще завърши участието си на Мондиала срещу Англия в неделя вечер от 00:00 часа българско време. Датчанинът похвали Канада за гостоприемството и добави, че отборът му е бил приет много добре.

"Домакинството на хората тук в Канада беше невероятно, особено в Торонто", каза Кристиансен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

  • 24 юни 2026 | 05:28
  • 1428
  • 0
Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

  • 24 юни 2026 | 05:07
  • 3245
  • 2
Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

  • 24 юни 2026 | 06:57
  • 21592
  • 7
Германия започна подготовка за мача с Еквадор

Германия започна подготовка за мача с Еквадор

  • 24 юни 2026 | 04:34
  • 569
  • 0
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 25720
  • 34
Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

  • 24 юни 2026 | 03:38
  • 872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 49480
  • 86
Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 66639
  • 380
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 25720
  • 34
Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

  • 24 юни 2026 | 06:57
  • 21592
  • 7
България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

  • 24 юни 2026 | 07:10
  • 7392
  • 4
Спрягат треньор от Израел за Лудогорец

Спрягат треньор от Израел за Лудогорец

  • 24 юни 2026 | 00:04
  • 10286
  • 8