Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

Кот д'Ивоар и Норвегия се изправят един срещу друг в изключително интригуващ сблъсък от 1/16-финалите на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. И двата отбора впечатлиха с представянето си в груповата фаза и заслужено достигнаха елиминациите, а сега залогът е място сред най-добрите 16, където победителя вече очаква Бразилия. И за двете нации това е исторически момент: "слоновете" прескочиха груповата фаза на Мондиал за първи път в историята си, докато скандинавците се наслаждават на силно завръщане на голямата сцена след 28-годишно отсъствие.

Кот д'Ивоар, воден от Емерс Фае, демонстрира изключителна физическа мощ, тактическа дисциплина и отборен дух по време на груповата фаза. Те завършиха на второ място в група "Е" след победи над Еквадор (1:0) и Кюрасао (2:0) и минимална загуба от Германия (1:2). Голямото предимство е демонстрираната сплотеност – заплахата в предни позиции може да дойде отвсякъде. Формата на Никола Пепе, който отбеляза два гола в последния мач, съчетана с бързината на младите таланти Амад Диало и Ян Диоманде, ще бъде основното оръжие за пробиване на противниковата отбрана. Африканците обаче ще трябва да се справят без защитника Вилфрид Синго, който е контузен, а основната им задача ще бъде да ограничат пространствата пред голмайстора на съперника.

Норвегия влиза в елиминациите с пределна мотивация и изключително свеж състав. Селекционерът Столе Солбакен предприе смел ход в последния групов мач срещу Франция, като направи цели 10 промени в стартовия състав и допусна тежка загуба с 1:4, тъй като класирането им напред вече бе осигурено след успехите над Ирак (4:1) и Сенегал (3:2). Този тактически отдих означава, че суперзвездата и водещ голмайстор на турнира Ерлинг Холанд (с 4 гола до момента), капитанът Мартин Йодегор и острието Александър Сьорлот се завръщат напълно отпочинали. Тяхната комбинативност и атакуваща мощ правят викингите фаворит на хартия, въпреки че травмата на десния бек Юлиан Рюерсон остава повод за безпокойство в защита.

Норвегия няма да може да разчита на основен защитник за мача с Кот Д'Ивоар

Очакванията са за динамичен и равностоен сблъсък, в който индивидуалната класа на Холанд може да се окаже решаваща, но Кот д’Ивоар вече показа, че разполага с достатъчно качество и самочувствие, за да затрудни всеки съперник. Именно затова този мач изглежда като един от най-непредвидимите в програмата на осминафиналите и има всички предпоставки да предложи футбол на високо ниво.

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