Норвегия няма да може да разчита на основен защитник за мача с Кот Д'Ивоар

Защитникът Юлиан Риерсон няма да бъде на разположение на Норвегия за 1/16-финалния мач на футболния Мондиал 2026 срещу Кот Д'Ивоар, съобщи старши треньорът на скандинавците Столе Солбакен. Двубоят е тази вечер от 20:00 часа българско време в Далас. Риерсон, който играе за германския Борусия Дортмунд, получи травма и беше заменен принудително при победата с 3:2 над Сенегал във втория кръг от груповата фаза на турнира.

"Кот Д'Ивоар е най-силният физически отбор в турнира. Те са много здрави, в страхотна кондиция. Това е първото нещо, с което ще трябва да се справим и да отговорим на тяхната физика. Ако успеем и ако запазим нашия стил в защита и в атака, имаме шансове. Очаквам много равностоен и оспорван двубой, който може да отиде във всяка посока. Победителят ще трябва да има и малко късмет. Толкова са изравнени нещата", заяви Солбакен.

Специалистът е уверен, че изиграната среща в групите срещу друг африкански съперник със сериозна класа Сенегал също ще помогне.

"Надявам се да покажем най-доброто от себе си. Със сигурност ще трябва да вложим максимума. Мачът със Сенегал е перфектната подготовка за това, което ни предстои. Но със сигурност ще трябва да наградим като представяне. Мисля, че сме добре подготвени и ще можем да се справим. Настроението в отбора е добро. Физически и психически сме във форма, нямаме извинения", каза още Солбакен.

Холанд се завръща с усмивка за осминафинала на Норвегия срещу Кот д'Ивоар

Голмайсторът на тима Ерлинг Холанд, който получи почивка при загубата от Франция с 1:4 в последния кръг на груповата фаза, ще се завърне в титулярния състав.

"Той е страхотен лидер на този отбор. Води с примера си на терена. Има изключителен нюх към гола, а това нещо не се учи. Той е един от най-добрите в света", заяви Солбакен.

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Снимки: Gettyimages