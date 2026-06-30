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Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

  • 30 юни 2026 | 10:30
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Селекционерът на шведския национален отбор Греъм Потър е наясно с огромното предизвикателство, което очаква неговия тим в предстоящия 1/16-финал на Световното първенство. Скандинавците се изправят срещу световния вицешампион Франция в мач, който ще се започне в Ню Йорк в полунощ българско време.

Английският специалист подчерта, че за да имат шанс срещу един от основните фаворити за трофея, неговите играчи трябва да надскочат себе си.

„Наясно сме със силата и качествата на съперника. Необходимо е да сме близо до съвършенството, да изиграем мача на живота си, ако искаме да победим“, заяви Потър пред медиите.

Той не скри възхищението си от френския състав: „Не съм сигурен, че думата „слабост“ може да бъде използвана за каквото и да е в този френски отбор. В него има изключителни изпълнители във всяка една линия.“

До момента Швеция демонстрира колебливо представяне на турнира. В груповата фаза тимът стартира с убедителна победа с 5:1 над Тунис, но след това претърпя тежко поражение с 1:5 от Нидерландия и завърши с равенство 1:1 срещу Япония.

Въпреки това, защитникът Виктор Линдельоф изрази увереност във възможностите на отбора да се противопостави на всеки противник.

„Разполагаме с играчи, които могат да създадат проблеми на всеки съперник. За много от момчетата това е първият толкова голям форум с националната фланелка. Пътят ни дотук не беше лесен. Залогът е да продължим нашето приключение на световното първенство и ние не искаме то да приключва сега“, коментира Линдельоф.

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