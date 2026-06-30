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Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
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Левски ще изиграе последната си контрола преди старта на европейските клубни турнири. Във вторник, 30 юни, шампионите приемат сръбския Радник Сурдулица на стадион „Георги Аспарухов“, а първият съдийски сигнал е насрочен за 19:30 часа.

Проверката ще бъде и официално представяне на „сините“ за новия сезон пред собствената публика.

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Контролата е последна възможност за треньорския щаб да направи финални корекции преди сблъсъците с Борац Баня Лука в квалификациите на Шампионската лига. Любопитен акцент около срещата е, че Левски проявяваше интерес към един от защитниците на Радник по време на летния трансферен прозорец.

Двата тима вече се срещнаха веднъж преди година, когато „сините“ се наложиха с минималното 1:0. Победното попадение тогава дойде след отлична комбинация между новите попълнения Рилдо и Евертон Бала. Сега Радник ще се опита да вземе реванш, докато Левски ще преследва убедителна победа пред своите фенове в последната генерална репетиция преди началото на официалния сезон.

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