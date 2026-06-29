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  3. Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

  • 29 юни 2026 | 11:07
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Португалският централен защитник Жоао Гулар вече е в София, научи Sportal.bg. Капитанът на Каса Пиа преминава медицински прегледи, като до края на деня трябва да подпише договор с Левски. 

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Жоао Гулар прекарва 5 години в школата на Спортинг (Лисабон). След края на юношеските години записва 24 мача за втория отбор на "лисабонските лъвове" и бележи 2 гола за него. Между 2022 и 2024 година играе във втородивизионния Мафра, а последните два сезона беше в Каса Пиа. За този тим изиграва 58 мача и 2 гола.

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