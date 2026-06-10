ФИА и отборите се разбраха за промените в правилата за 2027 и 2028

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха, че са постигнали разбирателство с отборите и производителите на задвижващи системи във Формула 1 за промени в правилата за следващите два сезона в световния шампионат.

Тези промени идват след множеството критики, които бяха отправени към новите коли в началото на 2026 година. Заради тях преди четвъртия кръг в Маями бяха направени няколко корекции в правилника, касаещи използването на хибридната система, а през следващите години ще има по-значителни такива.

Догодина ще има увеличаване с 5% на максималния разрешен дебит на гориво, което да увеличи мощността на двигателя с вътрешно горене от 400 на 420 kW. За сезон 2028 тази мощност ще достигне 450 kW чрез допълнително увеличаване на дебита с 8% за общо 13% спрямо сезон 2026.

При хибридната система също ще има промени, които засягат както максималната мощност, така и максималното разрешено количество енергия, което ще може да се генерира от мотор генератора. През 2027 година максималната мощност при стандартния режим ще бъде намалена от 350 на 300 kW, както ще бъде и през сезон 2028. В режима за изпреварване максималната мощност ще си остане сегашните 350 kW. Постепенно обаче ще се увеличи максималната разрешена стойност на регенериране от 350 kW на 400 kW, минавайки през 375 kW.

Всички тези промени трябва да бъдат одобрени от Световния моторспорт съвет на ФИА, чието следващото заседение е предвидено за 23 юни в Макао. Това е обаче ще е по-скоро формалност, което ще даде достатъчно време на отборите и производителите да адаптират своите коли и задвижващи системи за новите регулации.

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