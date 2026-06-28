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Верстапен: Много добро състезание за нас

  • 28 юни 2026 | 17:56
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Верстапен: Много добро състезание за нас

Макс Верстапен определено състезанието за Гран При на Австрия като „много добро“ за отбора на Ред Бул, след като четирикратният световен шампион завърши на второто място на „Ред Бул Ринг“.

Нидерландецът пресече финалната линия на само 1.6 секунди зад победителя Джордж Ръсел, като за него това е едва втори подиум от началото на сезона. Предишното му призово класиране дойде в Канада, където той завърши на третата позиция, което означава, че днешният резултат е най-добрият за Верстапен от началото на годината.

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

„Много добро състезание за нас. Първите обиколки бяха доста забавни и след това реално трябваше да се грижа за гумите. Мисля, че бях в добра позиция в половината състезание и след това се появиха няколко проблема по колата, които не ми позволиха да намеря ритъма.

„Но да сме втори, при това толкова близо до победата, е екстремно позитивно. Вчера ударих коленете си при катастрофата в квалификацията, не беше приятно, но днес бях добре“, каза Верстапен.

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Снимки: Gettyimages

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