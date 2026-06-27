Енцо Мареска вече работи в Манчестър Сити в очакване да бъде обявен официално за наследник на Пеп Гуардиола

Енцо Мареска вече е започнал да полага основите на работата си като нов мениджър на Манчестър Сити, въпреки че италианецът все още не е официално потвърден за заместник на Пеп Гуардиола.

Мареска прекара част от тази седмица на тренировъчната база на клуба, за да се запознае с новата си среда.

Ръководството на „Етихад“ все още не е потвърдило официално Мареска като наследник на Пеп Гуардиола. Председателят Халдун Ал-Мубарак е в процес на финализиране на компенсацията, която трябва да бъде изплатена на Челси, откъдето Мареска беше уволнен през януари.

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Въпреки това Мареска не губи време и вече се е заел с почти невъзможната задача да последва стъпките на Гуардиола. Новият мениджър изучава подробно данните за всеки един играч от състава.

Той ще използва тази информация, за да разработи индивидуални тренировъчни програми за предсезонната подготовка, когато отборът се завърне следващия месец. Някои от футболистите ще се присъединят по-късно заради участието си на Световното първенство в Северна Америка.

Мареска е договорил тригодишен контракт на „Етихад“.

Очаква се следващата седмица той да се срещне с високопоставени фигури от клуба, за да обсъдят какви ще бъдат очакванията към него.

Гуардиола спечели впечатляващите 20 трофея по време на своето десетилетие на доминация със Сити, включително историческия требъл през 2023 г. Мареска е наясно, че го очаква огромно предизвикателство с началото на сезона.

Все пак той получи добри новини, след като стана ясно, че Сити е постигнал рекордна сделка за привличането на английската звезда Елиът Андерсън от Нотингам Форест. Трансферната сума е 116 милиона паунда.

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Сити ще започне новата си ера без един от основните стълбове от ерата на Гуардиола – Бернардо Силва, който избра да напусне след изтичането на договора си и впоследствие се присъедини към Реал Мадрид. Джон Стоунс също напусна „Етихад“.

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