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Манчестър Сити и Челси се разбраха: 20 млн. евро и Мареска пристига на "Етихад"

  • 22 юни 2026 | 18:38
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Манчестър Сити и Челси се разбраха: 20 млн. евро и Мареска пристига на "Етихад"

Очакваният нов мениджър на Манчестър Сити Енцо Мареска ще струва на клуба 20 млн. евро, обяви "Скай Италия". Това ще е сумата, която ще бъде платена като неустойка на Челси, с който италианецът все още има контракт, макар отдавна да не е мениджър на тима.

Според последните информации двата клуба са постигнали споразумение и се очаква съвсем скоро Мареска да се появи на “Етихад”, където ще замени напусналия Джосеп Гуардиола. За Мареска това е завръщане в Сити, където той вече беше част от щаба на Пеп.

Договорът на наставника ще е за три сезона.

През единствения си пълен сезон начело на „сините“ Мареска спечели титлите от Лигата на конференциите на УЕФА и Световното клубно първенство. Той остави отбора на пето място в класирането на Премиър лийг към 1 януари 2026 г. – пет позиции по-високо от крайното им десето място.

Преди това Мареска беше асистент на Гуардиола по време на сезона, в който Манчестър Сити спечели требъл през 2023 г. Той също така води елитния младежки отбор на клуба до титлата във Висшата лига 2 през единствения си сезон начело през 2020/21 г.

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