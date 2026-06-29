Росиниър превъзмогна краха с Челси и се завръща в Лига 1

Бившият мениджър на Челси Лиъм Росиниър преговаря с Париж ФК за треньорски пост в клуба, съобщава Фабрицио Романо. 41-годишният англичанин си спечели слава с работата си в Страсбург, откъдето лондончани го привлякоха за мениджърската позиция на "Стамфорд Бридж". Той обаче се задържа на тази работа само 107 дни, в които изведе Челси в едва 23 мача. "Сините" го уволниха през април, въпреки че в самото начало на година той подписа договор за шест сезона. Медиите на Острова разкриха тогава, че Челси е изплатил компенсация в размер на 4 милиона паунда на Росиниър.

Според Романо Париж ФК и Росиниър работят по договор за две години с опция за допълнителни 12 месеца. Той ще замени на поста Антоан Комбуаре, който също не се задържа дълго, след като бе назначен на 22 февруари тази година.

Отборът трябваше да започне подготовка в сряда, но заради готвените промени клубът е отложил старта на тренировките с осем дни, добавя "Екип".

🚨 Liam Rosenior, in official talks with Paris FC over a two year contract to replace Antoine Kombouaré as new head coach.



Negotiations underway with details to be sorted on extra year option ahead of the agreement.



Deal on, as @Santi_J_FM @Footmercato reported. 🔵⚪️ pic.twitter.com/0GVI6WoezM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google