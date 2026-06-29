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  3. Съндърланд отхвърли първата оферта на Челси за Джака

Съндърланд отхвърли първата оферта на Челси за Джака

  • 29 юни 2026 | 08:33
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Ръководството на Съндърланд е отхвърлило първата оферта от Челси за капитана на Швейцария Гранит Джака. Според Дейвид Ортнстийн предложението е било на стойност 8 милиона паунда. От "Стейдиъм ъф Лайт" са обявили, че 33-годишният халф не се продава на никаква цена. Преговорите обаче продължават.

Самият Джака вече се разбра с Челси за това да се завърне в Лондон и да работи отново с Чаби Алонсо, с когото бяха заедно и в Байер (Леверкузен). Мениджърът на "сините" държи на привличането на Джака, тъй като иска опитен полузащитник, на когото да разчита в първия си сезон на "Стамфорд Бридж".

Съндърланд е в силна позиция, защото капитанът на отбора има договор с клуба за още две години. В Челси обаче не са склонни да предлагат много по-висока трансферна сума за футболист, който през септември ще е вече на 34 години.

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През миналия сезон Джака се представи силно с екипа на Съндърланд и изигра 36 мача във всички турнири, като отбеляза и един гол. "Черните котки" бяха сензацията на изминалата кампания, завършвайки на седмо място в крайното класиране на Премиър лийг.

Джака игра през цялото време на първите три мача на Швейцария на Световното първенство, като отбеляза и дузпа в двубоя с Босна и Херцеговина.

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Снимки: Imago

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