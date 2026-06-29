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Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

  • 29 юни 2026 | 16:21
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Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

Манчестър Сити официално представи Енцо Мареска като новия мениджър на отбора. Италианецът, който напусна Челси на 1 януари по взаимно съгласие, ще наследи на поста Джосеп Гуардиола, чиито асистент бе преди време. Договорът на Мареска е за три години.

Неговото назначение се забави, тъй като Манчестър Сити преговаряше с Челси за компенсация, която лондончани поискаха, тъй като самият Мареска бе признал, че е преговарял с "гражданите" още докато беше мениджър на Челси - през октомври и декември. Според "Дейли Мейл" "гражданите" ще платят 17 милиона паунда, а самият италианецът също трябва да изплати определена сума на Челси.

„Манчестър Сити е клуб, който познавам много добре и възможността да ръководя този отбор е брилянтна за мен. Сити е невероятно добре управляван футболен клуб. Всичко, което правят, е иновативно, планирано и целенасочено. За един мениджър това е мечтана ситуация. Тя ми осигурява постоянството, от което се нуждая, за да си върша работата ефективно. Това ще бъде третият ми престой тук.

Познавам този клуб, знам изискванията и очакванията. Качеството на хората, които работят тук, е това, което го прави толкова специален и искам да им благодаря, че показаха вяра в моите способности.

Нямам търпение да започна да тренирам играчите. Искам да печелим, да играем добър футбол и да се наслаждаваме на напрежението да представляваме Манчестър Сити", заяви Мареска пред сайта на "гражданите".

Президентът а Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак добави, че Сити и Мареска си допълват идеално и изрази мнението, че стилът на футбол, който италианецът предпочита, е отражение на ценностите на клуба.

„Енцо е човек, който винаги е търсил възможности да се предизвика и да успее в мениджърската си кариера. Той носи характер, страст и интелигентност, напълно съобразени с нашите нужди. Той се завръща в организация, която е изцяло в крак с неговата амбиция и жажда за постижения. Завръщането му в Манчестър Сити е естествена следваща стъпка както за него, така и за клуба.

Енцо наследява отбор и футболна организация, идеално пригодени да отразяват и развиват неговия стил на футбол, и всички ние с нетърпение очакваме да видим влиянието, което той може да окаже за по-нататъшното изграждане на успеха на клуба.

Добре дошъл у дома, Енцо.“

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