Моуриньо не иска Камавинга, но той няма намерение да си ходи

Бъдещето на Едуардо Камавинга в Реал Мадрид изглежда несигурно, тъй като нито клубът, нито новият старши треньор Жозе Моуриньо разчитат на него, твърди ESPN.

Според информацията, в кралския клуб са готови да се разделят с френския национал. Самият Моуриньо също не вижда Камавинга като част от плановете си.

Португалският специалист има желание да привлече нов халф, но клубът е поставил на пауза всички входящи трансфери. Нови попълнения ще има едва след като поне един от настоящите играчи в средната линия напусне.

Въпреки че няколко клуба от Премиър лийг следят отблизо ситуацията с Камавинга, осъществяването на трансфер може да се окаже трудно. Причината е, че самият футболист има твърдото желание да остане в Реал Мадрид и да се бори за мястото си.

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Снимки: Imago