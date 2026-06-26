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Моуриньо: Дано всички от Реал Мадрид на Мондиала да отпаднат възможно най-бързо

  • 26 юни 2026 | 15:18
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Моуриньо: Дано всички от Реал Мадрид на Мондиала да отпаднат възможно най-бързо

Жозе Моуриньо говори без заобикалки в подкаста „Beast Mode On“, като изказа няколко фрази, които не оставиха никого безразличен. Новият наставник на Реал Мадрид ясно изложи идеята си за отбора и защити настоящия състав. Когато стана дума за Световното първенство и егото в съблекалнята, португалецът не си спести нищо.

Една от най-забележителните му фрази дойде по повод Мондиала и играчите на Реал Мадрид, които участват в него. Моуриньо не се скри и заяви своята позиция по темата: „Какво очаквам от Световното първенство? Искам играчите на Реал Мадрид да загубят, защото искам да се върнат за предсезонната подготовка“. Послание, което ясно показва неговия приоритет – да разполага с целия си състав в добро физическо състояние от самото начало, за да подготви сезона без прекъсвания.

Португалският треньор настоява за важността на колективната работа от първия ден и как планирането не може да зависи от големи международни турнири. За Моуриньо предсезонната подготовка е ключов етап за изграждане на автоматизми и сплотеност в групата – нещо, което той смята за абсолютно задължително в проекти с максимални изисквания като този, който започва на „Чамартин“.

Какво определя нивото на играчите?
Специалния също така сподели ясна позиция за това как се оценяват футболистите. Португалецът беше категоричен в отхвърлянето на идеята да се смятат за „добри“ играчи, които не са завършени. „Понякога хората казват: „този играч има невероятни качества, но физически не е много добър“... значи не е добър. Или пък: „този играч има невероятни качества, но не е постоянен“... значи не е велик играч“, обясни треньорът.

В този ред на мисли, португалецът определи своя модел за идеален футболист, без да оставя място за съмнения. „Великият играч е пълният пакет. Той трябва да е технически добър, физически подготвен, психически стабилен и да бъде отборен играч.“ Това е определение, което напълно съответства на неговата характерна взискателност и на идеята му, че успехът се постига благодарение на колективното представяне, а не толкова на индивидуалния талант, на който „белият“ клуб разчиташе прекалено много през последните два сезона.

Друга от засегнатите теми беше управлението на егото в съблекалня, която през последните години предизвика много коментари в света на футбола. Моуриньо, далеч от това да го възприема като проблем, го тълкува като следствие от това да разполагаш с най-добрите. „Да управлявам егото? Това е най-добрият проблем, който един треньор може да има. Най-добрите играчи са най-добрият проблем за един треньор“, заяви той.

Моуриньо вече говори като треньор на Реал Мадрид
Португалският специалист също така пожела да спре всякакви спекулации относно възможни драстични решения спрямо състава. В отговор на слуховете за евентуална „чистка“ след трудния сезон, той беше ясен в позицията си: „Чета, че хората казват, че Моуриньо ще дойде в Реал Мадрид и ще се отърве от играчите, които уж са имали проблеми миналия сезон. Не. Аз искам тези играчи. Искам най-добрите играчи.“ Той завърши мисълта си с основната цел на проекта: „Сега трябва да намеря начин да ги превърна в отбор.“

По този начин Моуриньо дава да се разбере, че планът му не е да разбива съблекалнята, а да подобри колективното ниво на един състав, изпълнен с талант, който се стреми отново да се бори за всички титли. Предстои нова кампания, която със сигурност ще бъде белязана от максимална взискателност под ръководството на Моуриньо, пълен контрол над групата и най-вече – много ясна представа какво означава да се състезаваш на най-високо ниво.

Моуриньо обратно в Реал Мадрид: Не е време за говорене, а за слушане
Моуриньо обратно в Реал Мадрид: Не е време за говорене, а за слушане
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