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Селекционерът на Парагвай: Справихме се с Бразилия и Аржентина, които дори са от по-висок ранг от Германия

  • 29 юни 2026 | 12:11
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Парагвай ще се вдъхнови от победите над Аржентина и Бразилия в квалификациите за Световното първенство, когато се изправи срещу четирикратния световен шампион Германия в понеделник, каза селекционерът Густаво Алфаро.

„Изправяхме се срещу Аржентина, изправяхме се срещу Бразилия, отбори със същия ранг или може би дори по-висок от този на Германия. Всички те са фаворити за световната титла. Сблъскахме се с тях и беше трудно за нас, но се справихме. “, каза Алфаро на пресконференция.

„Трябва да сме наясно с какво разполагаме. Двубоят срещу Германия, разбира се, е голямо предизвикателство, но ще дадем всичко от себе си на терена. Играем срещу труден съперник“, коментира още Алфаро.

Парагвай се завърна на Световното първенство за първи път от 2010 година насам след квалификационна кампания, която започна зле, но беше трансформирана с назначаването на Алфаро през август 2024-а. Той изведе тима до победи над двамата им съседни южноамерикански футболни гиганти.

Ужасният старт на Мондиала за Парагвай, когато загубиха с 1:4 от съдомакините САЩ, беше последван от победа с 1:0 над Турция - в мач, в който съставът им беше намален до десет души, а противниците им имаха 33 опита за гол - и равенство 0:0 с Австралия. Това беше достатъчно за Парагвай да се промъкне в елиминационната фаза.

Според медиите централният халф Омар Алдерете е контузен. Но Мигел Алмирон, друг от основните играчи, ще се завърне, след като изтърпя наказание заради червен картон за това, че си е запушил устата при спор по време на победата над Турция.

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