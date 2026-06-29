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  3. Нагелсман: Не чувствам, че трябва да доказвам нещо на някого като селекционер

Нагелсман: Не чувствам, че трябва да доказвам нещо на някого като селекционер

  • 29 юни 2026 | 06:43
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Юлиан Нагелсман даде пресконференция преди утрешния мач срещу Парагвай в Бостън в днешния 29-и юни (понеделник). Той не разкри подробности за стартовия състав, не смята, че загубата от Еквадор ще повлияе на отбора, и увери, че съвестта му е напълно чиста въпреки някои критики.

Анализ на съперника от Парагвай

„Мисля, че в груповата фаза Paraguay игра с увереност и атакуваше. Допуснаха голове, но показаха на какво са способни. В квалификациите имаха трудни двубои и играха много дефанзивно, много директно и са силни. Те са неудобен съперник за нас.“

От Парагвай демонстрираха увереност и предупредиха Германия
От Парагвай демонстрираха увереност и предупредиха Германия

В защита на играчите

„Споменах няколко неща. Когато започнах работа като треньор, не съм виждал лоши тренировки. В състезанието трябва да покажем добро лице. Никога не ни е липсвал манталитет, но утре или печелим, или си отиваме. Срещу Еквадор наистина искахме да спечелим. Настоявам, че виждам играчите в добра форма на тренировките.“

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Относно стартовия състав

„Вече казах, че има много възможни варианти, но важни са решенията, които взимаме. Има някои неща, които можем да променим, но съставът може и да остане същият. Няма да разкривам нищо, утре ще видите. Няма да улесним Парагвай.“

Как се пробива ниския южноамерикански блок

„Трябва да се опитаме да вкараме гол и да търсим възможности, да не губим притежанието на топката. Ако успеем да направим това, мисля, че можем да се представим добре. Срещу Ecuador не намерихме своето място и трябва да вземем това предвид.“

Баланс в играта

„Трябва да го намерим, да бъдем точни пред гола и да разбираме пресата. Понякога въпросът е къде подаваме топката. Няма да навлизам в детайли. Трябва да говорим за търпение. Играчите обичат да създават много положения, но трябва да видим какво ни предлага съперникът. Havertz помага не само с голове, но и с контрола върху топката.“

Статутът на германците като фаворити

„Не мисля, че помага. Германия винаги се стреми да печели. Очакванията са свързани с това да имаш добър план, увереност и играчите да се чувстват комфортно. В крайна сметка всичко е перфектно, ако спечелиш, а ако загубиш, всичко отива по дяволите.“

Относно критиките

„Вярвам в единството на отбора и мисля, че можем да го покажем. Не чувствам, че трябва да доказвам нещо на някого като селекционер. Опитвам се да подкрепям играчите си. В крайна сметка важното е да играем добър футбол и да се подготвим добре.“

За смените в последния мач

„Исках да възнаградя някои играчи, които се представиха много добре на тренировките. Това е мотото за всички – да продължават да работят. Когато правя смени, мисля и за отбора, не само за този, който влиза. Гледаш съперника, какво ни липсва, особено когато няма много време в мачовете и няма време за прогнози. Идеята е да адаптираме нашия стил на игра към футболистите, за да се чувстват те комфортно.“

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Първият съдийски сигнал на "Жилет Стейдиъм" ще прозвучи от 23:30 часа българско време. Срещата между Германия и Парагвай, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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