Нагелсман: Не чувствам, че трябва да доказвам нещо на някого като селекционер

Юлиан Нагелсман даде пресконференция преди утрешния мач срещу Парагвай в Бостън в днешния 29-и юни (понеделник). Той не разкри подробности за стартовия състав, не смята, че загубата от Еквадор ще повлияе на отбора, и увери, че съвестта му е напълно чиста въпреки някои критики.

Nagelsmann: "It's a do or die match. The boys will bring their A-game. We have to be patient. Paraguay is a team which defends well and they stay compact. They have good players and strong physical players. We need a perfect performance tomorrow. We had enough time to prepare… pic.twitter.com/kMAdPHsi9P — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 29, 2026

Анализ на съперника от Парагвай

„Мисля, че в груповата фаза Paraguay игра с увереност и атакуваше. Допуснаха голове, но показаха на какво са способни. В квалификациите имаха трудни двубои и играха много дефанзивно, много директно и са силни. Те са неудобен съперник за нас.“

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В защита на играчите

„Споменах няколко неща. Когато започнах работа като треньор, не съм виждал лоши тренировки. В състезанието трябва да покажем добро лице. Никога не ни е липсвал манталитет, но утре или печелим, или си отиваме. Срещу Еквадор наистина искахме да спечелим. Настоявам, че виждам играчите в добра форма на тренировките.“

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Относно стартовия състав

„Вече казах, че има много възможни варианти, но важни са решенията, които взимаме. Има някои неща, които можем да променим, но съставът може и да остане същият. Няма да разкривам нищо, утре ще видите. Няма да улесним Парагвай.“

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„Трябва да се опитаме да вкараме гол и да търсим възможности, да не губим притежанието на топката. Ако успеем да направим това, мисля, че можем да се представим добре. Срещу Ecuador не намерихме своето място и трябва да вземем това предвид.“

Баланс в играта

„Трябва да го намерим, да бъдем точни пред гола и да разбираме пресата. Понякога въпросът е къде подаваме топката. Няма да навлизам в детайли. Трябва да говорим за търпение. Играчите обичат да създават много положения, но трябва да видим какво ни предлага съперникът. Havertz помага не само с голове, но и с контрола върху топката.“

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„Не мисля, че помага. Германия винаги се стреми да печели. Очакванията са свързани с това да имаш добър план, увереност и играчите да се чувстват комфортно. В крайна сметка всичко е перфектно, ако спечелиш, а ако загубиш, всичко отива по дяволите.“

Относно критиките

„Вярвам в единството на отбора и мисля, че можем да го покажем. Не чувствам, че трябва да доказвам нещо на някого като селекционер. Опитвам се да подкрепям играчите си. В крайна сметка важното е да играем добър футбол и да се подготвим добре.“

За смените в последния мач

„Исках да възнаградя някои играчи, които се представиха много добре на тренировките. Това е мотото за всички – да продължават да работят. Когато правя смени, мисля и за отбора, не само за този, който влиза. Гледаш съперника, какво ни липсва, особено когато няма много време в мачовете и няма време за прогнози. Идеята е да адаптираме нашия стил на игра към футболистите, за да се чувстват те комфортно.“

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