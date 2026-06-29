Роке Санта Крус: Германия има слабости

Легендарният парагвайски нападател Роке Санта Крус, бивша звезда на Байерн (Мюнхен), даде ценни съвети на националния отбор на страната си преди 1/16-финалния сблъсък с Германия на Световното първенство.

„Трябва да направим мача физически много интензивен и да накараме Германия да се труди здраво. Надявам се на високи обороти, това ще е от полза за нас“, заяви 44-годишният ветеран в интервю за „Зюддойче Цайтунг“ преди двубоя в понеделник във Фоксбъро.

Санта Крус, който триумфира в Шампионската лига с Байерн през 2001 г., подчерта, че ключът към успеха е в силовия сблъсък. „Парагвай трябва да се опита да въвлече Германия в здрава битка. Колкото по-физически стане двубоят, толкова по-добре за нас“, допълни той.

Санта Крус е рекордьор по голове за страната си с 32 гол в 112 мача, като се оттегли от националния отбор през 2016 г.

Според петкратния шампион на Германия най-голямата уязвимост на тима, воден от Юлиан Нагелсман, е при преходите в защита.

„Те владеят топката много, комбинират по крилата и през центъра, като често притискат съперника дълбоко в неговата половина. Проблемите им обикновено идват след бързи контраатаки, изиграни с високо темпо и прецизност“, анализира нападателят.

Въпреки че таи надежди, Санта Крус признава, че Парагвай, който се класира трети в група D след САЩ и Австралия, влиза в мача като аутсайдер.

Той припомни и осминафинала от Световното първенство през 2002 г., когато Парагвай отстъпи на Германия с 0:1 след гол в самия край.

„Ако мачът остане равностоен за дълго време, както се случи през 2002 г., тогава цялата тежест на очакванията ще падне върху Германия, докато Парагвай има много по-малко за губене“, завърши Санта Крус.

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Снимки: Imago