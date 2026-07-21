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  3. Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

  • 21 юли 2026 | 09:09
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Крилото на Левски Радослав Кирилов ще трябва да се подложи на операция на менискус. 34-годишният флангови футболист получи контузия на загрявката преди контролата с Етър (6:0) на 23 юни и оттогава е извън сметките на Хулио Веласкес.

На "Герена" се надяваха, че Кирилов ще се размине с интервенцията, но травмата продължила да го измъчва и заради това ще се наложи оперативна намеса, твърди "Тема Спорт". Той попадна в картотеките за първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац (Баня Лука), но така и не намери място в групата за нито един от мачовете с босненския първенец. След завръщането на Мазир Сула и Мустафа Сангаре в строя, Ради бе изваден за двубоите срещу Университатя (Крайова).

Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя
Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя

Кирилов пристигна при "сините" през миналото лято със свободен трансфер от ЦСКА 1948. Крилото изигра силна есен и се превърна в основна фигура. През пролетта позагуби позиции след привличането на Армстронг Око-Флекс, но Хулио Веласкес продължи да му има доверие. 34-годишният българин изигра 43 двубоя във всички турнири, в които вкара четири гола и направи асистенции в шампионския сезон на Левски. Кирилов се очертаваше с периферна роля през тази кампания, след като столичани се подсилиха сериозно на фланговете, привличайки Рейналдо, Давид Кусо и Алекс Сентейес.

В лазарета на "Герена" остават още двама играчи. Това са Асен Митков и Стипе Вуликич. За младежкия национал, който не проведе пълноценна подготовка, не е ясно кога ще се завърне в игра. Хърватският защитник пък засега е далеч от това, след като продължава възстановяването си от тежката травма, която получи на тренировка през пролетта.

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