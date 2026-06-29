Конспирация или хаос? Алжир и Австрия защитиха дискусионното равенство

Австрия отбеляза драматичен късен изравнителен гол срещу Алжир, като и двата отбора продължават напред

„Позорът от Хихон“ – скандален мач от Световното първенство в Испания през 1982 г. – преследва Австрия и Алжир в продължение на 44 години.

Тогава Западна Германия побеждава Австрия с 1:0 в последен мач от групата, което класира и двата отбора напред и елиминира Алжир.

Срещата става печално известна, защото и двата тима видимо не се напрягат, знаейки, че резултатът ги устройва.

Да се пренесем на Световното първенство през 2026 г., където Алжир и Австрия отново се срещнаха в последния си мач от група J, знаейки, че равенство ще класира и двата отбора за сметка на Иран.

Резултатът беше вълнуващо равенство 3:3 в неделя сутринта, което остави Австрия на второ място в групата, а Алжир се класира като един от най-добрите трети отбори.

И двата лагера обаче категорично отрекоха това да е повторение на „Позора от Хихон“, въпреки че конспираторите вярват, че хаотичният финал, включващ два гола в добавеното време, изглежда режисиран.

Твърде хубаво, за да е истина? Или твърде хубаво, за да е режисирано?

Какво се случи в мача? Австрия откри резултата чрез Марко Арнаутович в 28-ата минута. Рафик Белгали изравни за 1:1 в 45-ата минута. Марсел Забитцер възстанови преднината на Австрия в 55-ата минута. Рияд Марез отново изравни пет минути по-късно. След това капитанът на Алжир отбеляза гол в 93-тата минута, който изглеждаше победен – попадение, което щеше да изхвърли Австрия и да класира Иран след равенството му 1:1 с Египет. Но в оставащите секунди Саша Калайджич вкара драматичен изравнителен гол с глава в 96-ата минута за 3:3, изпращайки и двата отбора в елиминационната фаза. Какви са конспиративните теории?

Много ирански фенове се почувстваха измамени от резултата, призовавайки ФИФА да разследва и изтъквайки няколко момента от мача в социалните мрежи в подкрепа на тезата си. Футболните привърженици също обсъждаха теории за развитието на събитията.

A fixed draw between Austria and Algeria is bad enough. But extra minutes added by the referee to the extra time? That's FIFA complicity. The US and FIFA did push Iran out. Nothing about this can be legal. 🇮🇷 https://t.co/VhjFd9uUkU pic.twitter.com/hTO4QIkff4 — Mohamad Al Shami محمد الشامي (@mamashami2) June 28, 2026

Играчите на Австрия бяха обвинени, че са се „разхождали“, докато Алжир не изравни. Някои коментираха, че „това е позор“ и „най-режисираният мач, който съм гледал“, докато друг фен го нарече „скандал“.

Мачът започна вяло, като голът на Арнаутович малко преди да е изминал половин час беше първият точен удар. Впоследствие се появиха клипове, показващи как при резултат 2:2 и двата отбора по-скоро симулират игра, отколкото да търсят победен гол.

След втория гол на Марез се разпространиха и кадри от конфронтация между двете резервни скамейки, като някои твърдят, че това показвало раздразнение от нарушаването на уговореното равенство.

Видео показва също как Аиса Манди от Алжир закрива устата си и говори на объркания Марез, като фен написа в Туитър, че на нападателя е било казано, че отборът му ще играе срещу Испания, а не срещу Швейцария, ако спечели. След това Австрия стигна до драматично изравняване.

Ралф Рангник: Уговорка? Беше истински финал като в Холивуд

„Ако Алфред Хичкок беше написал такава драма, щях да кажа, че е напълно луд“

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник заяви, че е „лудост“ да се предполага, че е имало споразумение за режисирано равенство.

Той настоя, че непредвидимите последни 15 минути на мача в Канзас Сити ясно показват, че нито един от отборите не е искал да повтори „Позора от Хихон“.

„В такъв мач, при резултат 3:3, никой не може да приеме, че е имало споразумение, особено след това, което видяхме през последните 90 секунди“, каза Рангник.

„Ако три минути преди края някой беше казал, че това ще се случи, щяхте да му кажете, че е луд. Треньор съм от около 40 години и дори не си спомням мач с толкова драматичен развой и толкова неочаквана траектория. Повечето хора очакваха 0:0 или 1:1, а сега е 3:3. Невероятно е – в съблекалнята е лудница. Ако Алфред Хичкок беше написал такава драма, вероятно щях да кажа, че е напълно луд.“

Владимир Петкович: Изключително съм щастлив, че накрая футболът спечели

Селекционерът на Алжир Владимир Петкович също отхвърли твърденията за каквато и да е уговорка.

„Изключително съм щастлив, че в крайна сметка футболът победи, че той надделя – резултатът 3:3 говори сам за себе си“, добави той.

Австрия ще се изправи срещу Испания на осминафиналите в Лос Анджелис в четвъртък, 2 юли, докато Алжир ще играе с Швейцария във Ванкувър в петък, 3 юли.

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Снимки: Imago