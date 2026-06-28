Владимир Петкович: Изключително съм щастлив, че накрая футболът спечели

Селекционерът на националния тим на Алжир Владимир Петкович определи драматичното равенство 3:3 срещу Австрия в последния мач от група J на Световното първенство като „малко лудо“, като и двата отбора се класираха за 1/16-финалите.

Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

Австрия поведе на два пъти, но съставът на Алжир изравни, а в 93-ата минута изглеждаше, че си е осигурил победата, преди европейците да направят резултата 3:3 три минути по-късно. „Това някак си надмина границите на издръжливостта на всеки“, заяви Петкович.

Ралф Рангник: Уговорка? Беше истински финал като в Холивуд

Алжир ще се изправи срещу Швейцария на 1/16-финалите на Мондиал 2026, а опитншят специалист - срещу отбор, който е тренирал от 2014-а до 2021 година. „Швейцария има страхотен тим. Познавам ги, дори и да има нови лица, някои от тях играха при мен, така че познавам тези футболисти“, каза старши треньорът на Алжир, който добави, че сега концентрацията ще бъде на първо място върху възстановяването. „Нека си починем и след това ще се подготвим за следващия кръг“, допълни той.

Петкович коментира още, че Алжир все още се развива като отбор и се подобрява от мач на мач. Размишлявайки върху следващата фаза, той приветства резултата, тъй като спомените за „позора на Хихон“ от 1982 година, когато Западна Германия и Австрия изиграват взаимноизгоден мач, който елиминира Алжир, са се усещали. „Изключително съм щастлив, че накрая футболът надделя и спечели. 3:3 като резултат говори всичко“, заяви наставникът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages