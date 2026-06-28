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Мурат Якин: Нямам търпение да срещна отново Владимир Петкович, Алжир е интересен съперник

  • 28 юни 2026 | 19:30
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Селекционерът на Швейцария Мурат Якин коментира предстоящия осминафинален сблъсък на своя тим срещу Алжир на Световното първенство. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на стадиона във Ванкувър на 2 юли. Победителят от този двубой ще срещне Колумбия или Гана в спор за място на четвъртфиналите.

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Швейцария завърши на първо място в група B, докато Алжир продължи напред като един от най-добрите трети отбори, класирайки се след Аржентина и Австрия в група J.

В изявлението си преди елиминационния сблъсък Мурат Якин сподели своите очаквания за мача:

„Изгледахме мача между Алжир и Австрия заедно с треньорския щаб в хотела. Беше вълнуващ двубой с много динамична финална фаза. В момента се подготвяме интензивно за срещата с Алжир. Това ще бъде възможност да се срещна отново с техния селекционер Владимир Петкович, когото познавам от мачовете ни в Швейцария. Алжир е интересен съперник с много индивидуални качества. Очакваме двубоя с нетърпение.“, заяви швейцарският наставник.

Досега двата тима са се срещали само два пъти в приятелски мачове през 1983 и 1986 година, като и двете срещи са спечелени от Швейцария.

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