Мурат Якин: Нямам търпение да срещна отново Владимир Петкович, Алжир е интересен съперник

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин коментира предстоящия осминафинален сблъсък на своя тим срещу Алжир на Световното първенство. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на стадиона във Ванкувър на 2 юли. Победителят от този двубой ще срещне Колумбия или Гана в спор за място на четвъртфиналите.

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Швейцария завърши на първо място в група B, докато Алжир продължи напред като един от най-добрите трети отбори, класирайки се след Аржентина и Австрия в група J.

В изявлението си преди елиминационния сблъсък Мурат Якин сподели своите очаквания за мача:

„Изгледахме мача между Алжир и Австрия заедно с треньорския щаб в хотела. Беше вълнуващ двубой с много динамична финална фаза. В момента се подготвяме интензивно за срещата с Алжир. Това ще бъде възможност да се срещна отново с техния селекционер Владимир Петкович, когото познавам от мачовете ни в Швейцария. Алжир е интересен съперник с много индивидуални качества. Очакваме двубоя с нетърпение.“, заяви швейцарският наставник.

Досега двата тима са се срещали само два пъти в приятелски мачове през 1983 и 1986 година, като и двете срещи са спечелени от Швейцария.

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