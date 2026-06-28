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Ралф Рангник: Уговорка? Беше истински финал като в Холивуд

  • 28 юни 2026 | 09:36
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Алжир и Австрия завършиха наравно 3:3, резултат, който класира и двата отбора за следващата фаза. В добавеното време се разигра истинска драма. Първо Марез отбеляза за 3:2 и това щеше да изхвърли австрийците от Световното първенство. Ситуацията се промени на 180 градуса 3 минути по-късно, когато Саша Калайджич вкара за 3:3, а равенството класира и двата отбора.

Уговорка? Селекционерът на европейците, Ралф Рангник, дори не иска да чуе за такова нещо. "Няма такова нещо. Беше истински финал и никой не очакваше да завърши 3:3. Целта беше класиране, успяхме, това е важното. Сега е време да празнуваме. Със сигурност ще има празненство в самолета“, отбеляза германският треньор.

Той даде и други аргументи, за да докаже, че мачът е бил "истински": "Никога не съм преживявал такова нещо във футболен мач, дори не съм бил близо. Обикновено, когато изоставаш с 3:2 в добавеното време, си свършен. Фактът, че се върнахме по този начин, е невероятен. Трябваше толкова много неща да се случат добре, за да се получи така накрая. Някои играчи бяха напълно изтощени. Важното е, че успяхме. След резултата 3:2 всички останаха без думи, но останалото беше като в Холивуд.

Австрия ще играе срещу Испания на осминафиналите, а Рангник призна, че има много неща за доизкусуряване дотогава: "Направихме много неща добре, вкарахме голове. Но имахме и доста големи проблеми, често не изглеждахме добре. Трябва да анализираме и да работим, за да се подобрим“.

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Снимки: Gettyimages

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