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  3. Марез: Важното е, че продължаваме

Марез: Важното е, че продължаваме

  • 28 юни 2026 | 17:22
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Алжирският национал Рияд Марез не скри, че в тима са доволни от спечелената точка срещу Австрия при равенството 3:3 в последния кръг от груповата фаза на Световното първенство.

Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира
Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

„Да, щастливи сме. Преминахме към следващия етап - това ще запомним и това е най-важното. Представихме се сериозно, дисциплинирано и бяхме солидни. В крайна сметка можехме да спечелим, но мачът завърши наравно. Най-важно е, че продължаваме в следващата фаза на Световното първенство“, коментира Рияд Марез.

Алжир ще срещне Швейцария на 1/16-финалите на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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