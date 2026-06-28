Алжир 0:0 Австрия (гледайте на живо)

Алжир и Австрия се изправят един срещу друг в последен мач за двата отбора от група "J", който ще се играе в Канзас Сити. Двата отбора имат по три точки, след като спечелиха срещу аутсайдера Йордания и загубиха от Аржентина, като в момента тимът на Ралф Рангник заема втората позиция заради по-добрата си голова разлика.

Предполага се, че равенство ще свърши работа и на двата отбора - Австрия ще запази второто си място в групата, a Алжир със сигурност ще попадне сред осемте най-добри трети отбора. Останалият втори ще срещне европейския шампион Испания, докато третият най-вероятно ще играе срещу Швейцария.

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Снимки: Imago