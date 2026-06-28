Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Йордания - Аржентина
  1. Световно първенство
  2. Австрия
  3. Алжир 0:0 Австрия (гледайте на живо)

Алжир 0:0 Австрия (гледайте на живо)

  • 28 юни 2026 | 04:15
  • 256
  • 0

Алжир и Австрия се изправят един срещу друг в последен мач за двата отбора от група "J", който ще се играе в Канзас Сити. Двата отбора имат по три точки, след като спечелиха срещу аутсайдера Йордания и загубиха от Аржентина, като в момента тимът на Ралф Рангник заема втората позиция заради по-добрата си голова разлика.

Предполага се, че равенство ще свърши работа и на двата отбора - Австрия ще запази второто си място в групата, a Алжир със сигурност ще попадне сред осемте най-добри трети отбора. Останалият втори ще срещне европейския шампион Испания, докато третият най-вероятно ще играе срещу Швейцария.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Златан Ибрахимович: Откраднаха мечтата на една нация

Златан Ибрахимович: Откраднаха мечтата на една нация

  • 27 юни 2026 | 23:34
  • 3475
  • 5
Неостаряващият Модрич качи "ватрените" на второто място след брилятна асистенция

Неостаряващият Модрич качи "ватрените" на второто място след брилятна асистенция

  • 28 юни 2026 | 02:00
  • 10256
  • 98
Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

  • 28 юни 2026 | 01:55
  • 10753
  • 128
Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

  • 27 юни 2026 | 22:47
  • 899
  • 1
Уругвайската федерация с първо "наказание" за играчите на Биелса

Уругвайската федерация с първо "наказание" за играчите на Биелса

  • 27 юни 2026 | 22:22
  • 3546
  • 1
Резаеян от Иран: Не знам какво направи нашият народ, за да заслужи това

Резаеян от Иран: Не знам какво направи нашият народ, за да заслужи това

  • 27 юни 2026 | 22:18
  • 2107
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Йордания 0:0 Аржентина, начало на мача (гледайте на живо)

Йордания 0:0 Аржентина, начало на мача (гледайте на живо)

  • 28 юни 2026 | 04:40
  • 692
  • 0
Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

  • 28 юни 2026 | 01:55
  • 10753
  • 128
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

  • 28 юни 2026 | 04:28
  • 5546
  • 55
Неостаряващият Модрич качи "ватрените" на второто място след брилятна асистенция

Неостаряващият Модрич качи "ватрените" на второто място след брилятна асистенция

  • 28 юни 2026 | 02:00
  • 10256
  • 98
Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

  • 28 юни 2026 | 04:33
  • 2468
  • 1