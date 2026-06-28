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Кевин де Бройне е доволен от стадиона във Ванкувър

  • 28 юни 2026 | 10:59
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Начинът, по който Ванкувър посрещна Световното първенство през 2026 година, не остана незабелязан. Една от големите звезди на Белгия Кевин де Бройне не скри възхищението си от атмосферата на стадион „Би Си Плейс“ след убедителната победа с 5:1 над Нова Зеландия, която осигури на "червените дяволи" първото място в група G и място на 1/16-финалите, където тимът ще се изправи срещу Сенегал. 34-годишният плеймейкър определи „Би Си Плейс“ като „истински футболен стадион“, а по време на двубоя феновете неведнъж скандираха името му.

„За първи път съм във Ванкувър и, макар да прекарах тук съвсем малко време, мога да кажа, че стадионът е наистина впечатляващ. Усетихме атмосферата още на терена и за нас беше удоволствие да играем тук. Разбира се, различно е от стадионите, с които сме свикнали в Европа, но изживяването беше страхотно“, заяви Де Бройне пред медиите.

Де Бройне: Трябва да се научим да сме по-търпеливи
Де Бройне: Трябва да се научим да сме по-търпеливи

Опитният белгиец също се разписа при категоричния успех над Нова Зеландия в последния мач от груповата фаза.

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