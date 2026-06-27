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От Нова Зеландия се оплакаха, че провалите на Белгия са им се отразили негативно

  • 27 юни 2026 | 13:29
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Селекционерът на националния отбор на Нова Зеландия Дарън Бейзли е категоричен, че воденият от него тим е трябвало да си спечели необходимите точки преди двубоя срещу Белгия от последния кръг в груповата фаза на Мондиал 2026. "Кивитата" загубиха с 1:5 срещу белгийците и отпадат от турнира в Северна Америка.  "При жребия знаехме, че играем с Белгия последно. Вероятно всички очакваха те вече да са с шест точки и това може би щеше да е в наша полза. Трябваше да спечелим точките си в първите два мача, но не я използвахме. Опитахме се да се върнем, но бяхме наказани няколко пъти", каза Бейзли на пресконференция.

Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група
Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

Специалистът е сигурен, че съставът отново ще участва на Световен шампионат. "Повечето от тези момчета ще се завърнат след четири години и ще бъдат по-добри. Тогава трябва да стигнем до елиминациите, защото всички искаме точно това. Всички определено ще се поучат от това. Това е страхотна група играчи, които имат наистина страхотно бъдеще, както индивидуално в клубовете, така и заедно. Сега прибирането у дома ще боли", каза още Бейзли.  Нападателят Крис Ууд, който беше част от отбора на Нова Зеландия и през 2010 година, каза, че има видим напредък по време на престоя му в тима. "Винаги искаш да играеш срещу най-добрите, точно така се развиваш и подобряваш. Показахме точно това срещу Египет и Иран. Повишихме нивото, но Белгия е топ отбор. Може нашите футболисти да достигнат до още по-силни клубове", заяви 34-годишният Ууд.

Куп рекорди за Белгия и звездите на тима след погрома над Нова Зеландия
Куп рекорди за Белгия и звездите на тима след погрома над Нова Зеландия
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Снимки: Gettyimages

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