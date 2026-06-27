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Куп рекорди за Белгия и звездите на тима след погрома над Нова Зеландия

  • 27 юни 2026 | 11:30
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Куп рекорди за Белгия и звездите на тима след погрома над Нова Зеландия

Националният отбор на Белгия и неговите звезди поставиха куп исторически постижения, свързани с представянето на страната на Световни първенства, при категоричния си успех с 5:1 над Нова Зеландия.

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Това е най-убедителната победа на „червените дяволи“ при всичките им участия в турнира. Досега само веднъж те бяха отбелязвали повече от три гола в редовното време на един мач – при успеха с 5:2 над Тунис на Мондиал 2018.

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Ромелу Лукаку отбеляза шестото си попадение на Световно първенство и вече е еднолично голмайстор номер 1 на страната в историята на турнира. Досега той делеше рекорда заедно с Марк Вилмотс, който има пет гола. Освен това нападателят днес се отчете и с асистенция, като има общо седем голови приноса на Мондиали. Така той е на първата позиция в това отношение за Белгия заедно с Ян Кулеманс (4 гола + 3 асистенции), Еден Азар (3 г. + 4 а.) и Кевин Де Бройне (3 г. + 4 а.), който се разписа веднъж срещу „кивитата“.

Именно халфът на Наполи се превърна и в най-възрастния реализатор на гол за белгийците на Световно първенство със своите 34 години и 11 месеца. Предишният рекордьор в това отношение беше Лей Клайстерс, който беше точен на 33 години и 7 месеца за успеха с 3:1 над Уругвай на Мондиал 1990. Така Лукаку са единствените двама играчи на Белгия с голове на три различни издания на турнира - през 2014 г., 2018 г. и 2026 г.

Вратарят Тибо Куртоа изигра своя 18-и мач на Световно първенство, ставайки едноличен номер 1 в това отношение за страната. Преди старта на Мондиал 2026 рекордьор по мачове за Белгия в турнира беше Енцо Скифо със своите 17 срещи.

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Снимки: Gettyimages

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