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Стоичков и ФИФА припомниха исторически мач на България

  • 21 юни 2026 | 14:05
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По повод юбилейния мач на световни първенства беше припомнен и исторически мач на българския национален отбор. Тази сутрин двубоят между Тунис и Япония влезе в историята, тъй като това беше мач номер 1000 на световни първенства. Срещата завърши 4:0 за "самураите".

По този повод ФИФА пусна публикация с всички юбилейни срещи на Мондиали. Под номер 500 е двубоят на България срещу Аржентина на САЩ'94, когато спечелихме с 2:0 след голове на Христо Стоичков и Наско Сираков.

Стоичков изгледа мач номер 100 от трибуните в Монтерей. От там легендата изпрати "една голяма прегръдка" на всички. Той напомни как нашият отбор записа името си със златни букви в историята с представянето си през 1994 г. Стоичков върна спомените към двубоя с Аржентина и великолепната българска победа.

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