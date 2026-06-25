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  3. Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров

Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров

  • 25 юни 2026 | 10:15
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Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров

Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" на 5 септември в "Арена София”. Най-великият български футболист потвърди присъствието си на събитието в навечерието на европейското първенство по волейбол, един от домакините на които ще бъде София, съобщиха организаторите.

bTV ще излъчи спектакъла бенефис на Теодор Салпаров – „Една кариера. Една легенда.“
bTV ще излъчи спектакъла бенефис на Теодор Салпаров – „Една кариера. Една легенда.“

"На пети септември искам да напълним залата и да направим един празник на нашия голям приятел Теди Салпаров", заяви Стоичков в специално видео-обръщение за бенефиса на Салпаров. - "Той го заслужава, защото ще остане великанът на българския волейбол. Искам да направим великолепно нещо. Всички гости да останат така възхитени от нашето гостоприемство. Теди, аз на пети септември ще бъда с теб!", казва още носителят на "Златната топка".

Събитието ще събере някои от най-големите звезди на световния волейбол и популярни личности от българския шоу бизнес.

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