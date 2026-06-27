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  3. Нювил води с 4 секунди преди последните 4 отсечки в Гърция

Нювил води с 4 секунди преди последните 4 отсечки в Гърция

  • 27 юни 2026 | 20:31
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Нювил води с 4 секунди преди последните 4 отсечки в Гърция

Последните двама световни рали шампиони Тиери Нювил (Хюндай) и Себастиен Ожие (Тойота) поднесоха днес страхотна битка на феновете, като на финала на съботния ден в рали „ЕКО Акрополис“ разликата между двамата е 4,1 секунди.

Нювил опази лидерството през целия ден, като започна деня с аванс от 9,7 секунди, след това Ожие я сви на 4,9, но Нювил я увеличи на 6,4. Двамата стигнаха до обедната сервизна зона, разделени от едва 3,7 секунди.

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Ожие почти догони Нювил на върха в рали „ЕКО Акрополис“

Но в първата неделна отсечка Нювил атакува отново и победи Себ със 7,1 секунди, което увеличи аванса му на 10,8 секунди – най-голямата разлика между двамата в хода на целия ден. Но в последната отсечка днес Ожие беше по-бърз с 6,7 секунди от Тиери и в края на деня те стигнаха до тези 4,1 секунди.

В последните два етапа последователно спукаха по една гума Адриен Фурмо (Хюндай), Дани Сордо (Хюндай) и Елфин Еванс (Тойота). Уелсецът, който е начело в световния шампионат, точно се беше доближил на 4 секунди от 4-ото място и Джошуа Макърлийн (М-Спорт), когато спука гума в средата на последната отсечка, спря да я смени и загуби 1 минута и 50 секунди. Това свали Еванс от пето на 7-о място – на позицията, на която започна деня.

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Себастиен Ожие най-после похвали гумите в WRC

Заради спуканата гума в предпоследната съботна отсечка Фурмо се срина от трето на седмо място, но с това, което стана в последния етап той излезе 4-и, веднага зад Такамото Кацута (Тойота), който е трети. Сами Паяри (Тойота) също излезе напред и вече е шести зад Макърлийн.

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Утре ще се карат общо 4 етапа – по два пъти страховитата „Агии Теодори“ (25,39 км) и „Лутраки“ (16,61 км).

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Снимки: Gettyimages

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