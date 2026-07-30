Джордж Ръсел: Определено имам нужда от почивка

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че „определено има нужда от почивка“ след трудната първа половина на сезона във Формула 1, която не прилича на нищо, което е преживявал в кариерата си досега.

Британецът влиза в лятната пауза с пасив от 59 точки спрямо съотборника си Андреа Кими Антонели, като по-голямата част от този пасив се дължи на събития извън неговия контрол.

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От загубени позиции заради появили се в неподходящ момент коли за сигурност до проблеми с надеждността в множество случаи – Ръсел признава, че му е трудно да свикне с новото поколение болиди, но не може да се отрече, че и късметът е изиграл роля в сезона му.

GR yapping with the team and holding a mic? ABSOLUTE CINEMA 🙌 pic.twitter.com/eIBf1i34Id — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 29, 2026

След като пореден проблем с болида на Мерцедес провали старта му в Унгария и го изпрати в дъното на колоната, Ръсел беше попитан как се справя с психическата страна на тези трудности.

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„Не се разочаровай от неща, които са извън твоя контрол - каза той. - В Унгария състезанието беше напълно провалено. Изпълних процедурата си правилно на старта. Темпото беше добро. Резултатът беше отвратителен. Но нещата, които можех да контролирам, бяха просто окей.



„Обикновено не чувствам, че имам нужда от почивка. Тази година определено усещам, че ми е нужна.“

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Снимки: Gettyimages