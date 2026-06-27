Себастиен Ожие най-после похвали гумите в WRC

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие най-после намери добри думи за гумите на Ханкук, с които карат пилотите в WRC. Това стана в края на първия пълен ден на рали „ЕКО Акрополис“, 8 кръг от сезона в WRC, в който отново имаше много спукани гуми по тежките макадамови етапи около Лутраки.

Доскоро Ожие беше най-сериозният критик на гумите на корейската компания – както за асфалт, така и за макадам, но за гръцкото състезание Ханкук достави нови, подсилени гуми, които получават добра оценка.

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„В петъчните отсечки имаше много спукани гуми – обясни снощи Ожие. – Условията по етапите бяха изключително тежки за гумите и съм облекчен, че успяхме да изкараме деня без сериозни проблеми.

„В петък едната отсечка се кара два пъти и там пътят беше невероятно абразивен – етапът „Стири“ (24,18 км). Честно, не смятам, че е честно да обвиняваме Ханкук в този случай, защото гумите им определено са по-добри в сравнение с предишното рали.

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„Гумите, с които карахме в предишното състезание на макадам никога нямаше да оцелеят в етап като този, така че определено има прогрес.

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„За условия като тези в Гърция, трябва да има гуми, създадени специално за рали „ЕКО Акрополис“, както беше преди 20-30 години – тогава се използваха специално подсилени гуми за това състезание. Но правилата вече не позволяват такива решения, затова трябва да се справяме с това, с което разполагаме.“

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Снимки: Imago