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Ожие почти догони Нювил на върха в рали „ЕКО Акрополис“

  • 27 юни 2026 | 13:58
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Ожие почти догони Нювил на върха в рали „ЕКО Акрополис“

Световният шампион Себастиен Ожие (Тойота) спечели две от сутрешните съботни отсечки в рали „ЕКО Акрополис“ и се доближи на 3,7 секунди от водача в класирането Тиери Нювил (Хюндай).

Белгиецът започна деня с аванс от 9,7 секунди, след това Ожие сви разликата на 4,9 секунди за първите две отсечки, после Нювил я увеличи на 6,4 и в последния етап преди обедния сервиз Ожие отново беше по-бърз, за да я свие на 3,7 секунди.

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Нювил и Ожие имат най-добрите стартови позиции сред пилотите с Rally1 автомобили и двамата заявиха, че се концентрират основно върху пазенето на гумите и колата, тъй като смятат, че опазването от грешките ще е решаващо за победата.

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Трети се движи Адриен Фурмо (Хюндай), който обаче е на 56 секунди от Нювил.

Зад него Такамото Кацута (Тойота) спечели две позиции в първите два етапа днес и от шести излезе 4-и, като успя да натрупа аванс от 27,5 секунди пред Джошуа Макърлий (М-Спорт Форд).

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Една позиция спечели и Елфин Еванс (Тойота), който в третата отсечка днес излезе 6-и, а за един етап успя да намали аванса на Макърлийн за петото място от 20,2 секунди на 8,5.

Програмата на втория пълен ден на рали „ЕКО Акрополис“ продължава днес следобед с още две скоростни отсечки.

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