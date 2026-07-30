MotoGP подготвя демо събитие по време на Гран При на САЩ във Формула 1

Формула 1 и MotoGP може да обединят сили по време на един и същи състезателен уикенд по време на Гран При на САЩ във Формула 1. Тогава шефовете на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта обмислят да организират демо събитие на „Пистата на Америките“.

След придобиването на стойност 4.2 милиарда евро през 2024 година, собственикът на Формула 1, Либърти Медия, прибави и MotoGP под своя шапка. Предвид успеха на „Либърти“ в превръщането на Формула 1 в глобален феномен, надеждите са, че MotoGP ще усети положителния ефект през следващите години, тъй като американският медиен гигант се стреми да подобри търговските перспективи на шампионата.

В Остин са готови да приемат втори старт от Формула 1 за финал на сезона

Вече има ясни знаци за това, като бившият шеф на отбора на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, оглави група, която придоби Tech3 КТМ, докато Рос Браун наскоро се присъедини към борда на Прамак.

Още от самото начало, когато беше обявено поглъщането на MotoGP от Либърти, се появиха спекулации за съвместно състезателно събитие между двата шампионата. Въпреки че подобна идея все още е далеч от реализация, двете надпревари може да имат първата си съвместна проява по-късно тази година по време на Гран При на САЩ във Формула 1.

Формула 1 няма да организира допълнително състезание в САЩ заради НФЛ

Според motorsport.com, Либърти Медия разработва планове производителите от MotoGP да направят демонстрационни обиколки по време на уикенда в Остин на „Пистата на Америките“ през октомври.

Състезанието, което трябва да се проведе между 23 и 25 октомври, съвпада с последната визите на MotoGP на „Филип Айлънд“ преди Гран При на Австралия да се премести на градското трасе в Аделаида догодина. Поради тази причина в демонстрацията няма да участват настоящи пилоти от шампионата.

В момента се водят разговори с производителите относно осъществимостта на подобно събитие, но остават няколко препятствия за преодоляване. Все още не е ясно кой ще поеме транспортните разходи, кои производители ще се включат и кои пилоти ще привлекат за демонстрацията.

Събитието се пада в неудобен момент от календара на MotoGP, тъй като Австралия е първият кръг от тройна поредица състезания, включваща още Малайзия и Катар. За да станат нещата още по-сложни, не е ясна съдбата на Гран При на Катар поради продължаващата война в Иран.

Как Бахрейн и Малайзия ще си поделят разходите и приходите от състезанието на "Сепанг"

По-рано тази седмица Световният шампионат за издръжливост на ФИА отмени състезанията си в Катар и Бахрейн заради конфликта, докато Гран При на Бахрейн във Формула 1, насрочена за 4 октомври, ще се проведе в Малайзия.

Демонстрационното събитие се разглежда като добра възможност за представяне на MotoGP пред нова аудитория, тъй като Остин е един от най-посещаваните кръгове в календара на Формула 1. Повишаването на популярността на MotoGP в САЩ е ключова мисия за Либърти след придобиването, тъй като собственото състезание на шампионата на „Пистата на Америките“ страда от слаба посещаемост през последните години.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages