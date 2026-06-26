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По-малко от 10 секунди разделят Нювил и Ожие след петъчните етапи в Гърция

  • 26 юни 2026 | 18:15
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По-малко от 10 секунди разделят Тиери Нювил и Себастиен Ожие на върха на класирането на рали „ЕКО Акрополис“ след петъчните етапи на Ралито на Боговете в Гърция.

Начело в надпреварата е двукратният победител в нея Нювил, който е лидер, въпреки че спечели само един от днешните шест етапа. Белгийският пилот на Хюндай има преднина от 9.7 секунди пред действащия световен шампион Ожие, който също регистрира една етапна победа днес.

Най-много водещи времена в рамките на петъчния ден даде Адриен Фурмо, който обаче се движи на цели 42.4 зад Нювил, след като загуби много време в последните сутрешен етап, в който той спука гума. Етапна победа днес имаше и за пилота на М-Спорт Джон Армстронг, неговата първа в Световния рали шампионат (WRC), но ирландецът напусна битката за челните места с повреда по време на прехода между последните две изпитания за деня.

Така четвърти и пети са други двама представители на М-Спорт – Джошуа Макърлийн и Мартинс Сескс, които изостават със съответно 1:10.1 и 1:16.9 от лидера Нювил. Зад тях в топ 10 се движат още Такамото Кацута, Елфин Еванс, Дани Сордо, лидера в WRC2 Андреас Микелсен и Сами Паяри, който изостана още в първия следобеден етап, когато спука гума.

Оливър Солберг, който загуби много време със спукана гума сутринта, след което успя да се върне в топ 10, отпадна в последния етап за деня, когато излетя от пътя. Преди отпадането си шведът се беше изкачил до деветата позиция на 2.6 зад Сордо.

Нювил поведе пред Ожие след спукана гума за Фурмо в рали "ЕКО Акрополис"
Нювил поведе пред Ожие след спукана гума за Фурмо в рали "ЕКО Акрополис"

Утрешната програма на рали „ЕКО Акрополис“, осми кръг за сезон 2026 в WRC, предвижда нови шест етапа с обща дължина от 108.69 състезателни километра. Денят ще стартира още в 7:54 часа българско време, а финалното изпитание е предвидено за 19:05 часа.

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Снимки: Gettyimages

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