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  3. Юха Канкунен коментира поредната катастрофа на Оливър Солберг

Юха Канкунен коментира поредната катастрофа на Оливър Солберг

  • 27 юни 2026 | 13:50
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Заместник-шефът на заводския отбор на Тойота в Световния рали шампионат Юха Канкунен коментира остро катастрофата на Оливър Солберг вчера, която го извади от първия ден на рали „ЕКО Акрополис“.

Солберг спука гума още в първата петъчна отсечка и потъна до 9-ото място, а в последния етап за деня излетя от пътя и колата му остана затънала в канавката без да получи сериозни поражения.

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„Видях какво е станало – заяви 4-кратният световен шампион. – Това си беше негова грешка. Не разбирам какво е станало. Какво мога да ви кажа? Оливър има още много да учи, все още не е готов.“

Това е петото отпадане на Оливър в последните 6 ралита в WRC, а Юха акцентира на това, че младият пилот прави твърде много грешки.

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„Знам, че му е трудно. Но той трябва да намери правилния подход и да мисли ясно – допълни легендарният финландец. – Оливър трябва да отдели повече време, за да анализира какво точно се случва и защо грешките му продължават.

„Дали става въпрос за липса на концентрация или това са просто пилотски грешки? Или просто на него не му пука и той атакува навсякъде на пълна газ? Той трябва сам да намери отговорите на тези въпроси.“

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