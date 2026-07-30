Шарл Леклер с "агресивна" заръка към Ферари в новата развойна битка

Шарл Леклер е заявил на Ферари, че тимът трябва да продължи да бъде „агресивен“ в новата ера на война с подобренията във Формула 1.

Към края на ерата на граунд ефекта през 2025 година отборите започнаха да достигат плато по отношение на повишаването на представянето си от подобренията, тъй като законът за намаляващата възвръщаемост взе връх след четири сезона с тези регулации. За 2026 година шаситата бяха основно преработени, както и начинът, по който болидите генерират притискаща сила, като крилата отново играят по-голяма роля в сравнение с пода при правилата за граунд ефект.

Capturing a moment from Charles’ post-race ritual👌 pic.twitter.com/5yrigYXLkU — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 30, 2026

Незрелостта на новите регулации позволява на отборите да въвеждат огромни подобрения по-често, тъй като има по-голяма свобода за намиране на скок в представянето. Ферари са най-агресивни в това отношение, след като въведоха големи пакети в новости в Маями и Барселона, както и нов двигател в Австрия.

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Размишлявайки върху трудната Гран При на Унгария, в която Ферари не оправда очакванията и успя да се класира едва на четвърто и пето място с Леклер и Люис Хамилтън, въпреки надеждите за победа, монегаскът описа „странно“ усещане с SF-26 и призова Ферари да не отстъпва в надпреварата с подобренията. Преди лятната пауза отборът изостава със 72 точки от лидера при конструкторите Мерцедес, а Хамилтън е втори при пилотите, на 50 точки зад Андреа Кими Антонели.

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„Платихме цената [в Гран При на Унгария] със старта; въпреки това не бяхме особено блестящи в нито един момент от състезанието“, заяви Леклер.



„Първият стинт с твърди гуми не беше твърде лош, последният стинт с меки беше доста добър, но имаше твърде много възходи и падения и точно върху това трябва да работим: да се опитаме да намерим тази постоянство с този болид. Беше много трудно в някои стинтове за Люис, а в други за мен; просто е малко странно колко несвързано е всичко.



„Подобренията са много по-значими, отколкото в миналото, защото ни позволяват да правим толкова големи стъпки напред, така че ще бъде важно да останем на върха и да продължим да бъдем агресивни, както бяхме с програмата за развитие“, завърши монегаскът.

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Снимки: Gettyimages