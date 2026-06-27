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Верстапен обясни защо катастрофира в квалификацията

  • 27 юни 2026 | 18:43
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Верстапен обясни защо катастрофира в квалификацията

Катастрофата на Макс Верстапен в последната част на квалификацията за Гран При на Австрия се оказа ключов момент от битката за полпозишъна, но нидерландецът не участва в нея.

След края на сесията обаче той коментира инцидента пред Sky Sports.

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„Първо имах сериозни проблеми на влизането в завой №6 – обясни Макс. – Това е странно, тъй като това ми се случи за първи път този уикенд.

„След това, вече в завой №9, изпуснах контрола над колата. Не малка корекция, а пълно завъртане на волана в обратна посока, но не стана. Странно е, трябва да проверим какво стана.

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„Можехме да сме на трето място, но тъй като стартовете тук са трудни, от трето място можеш да се озовеш на пето.

„Има още някои неща, които трябва да разберем относно представянето на колата, някои неща работят добре, други -не, но в момента това е положението.“

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Снимки: Gettyimages

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