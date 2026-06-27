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ФИА иска да върне и дозареждането с гориво във Формула 1

  • 27 юни 2026 | 16:46
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ФИА и президентът на федерацията Мохамед бин Сулайем продължават със смелите идеи за бъдещето на Формула 1, като в началото на състезателния уикенд в Австрия стана известно още едно тяхно предложение.

Според информация в италианските медии, предложението на ФИА е за сезон 2031 Формула 1 да се върне към атмосферните V8 двигатели, които работят със система KERS и към това да се добави и дозареждането с гориво в хода на състезанието.

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Точно това сега се обсъжда с отборите, участващи в световния шампионат и производителите на задвижващите системи.

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Ако връщането на дозареждането с гориво бъде одобрено, то това ще позволи намаляването на обема на резервоарите, при това с над 50 литра. Като вторичен ефект ще има и понижаване на теглото на болидите – до 700 килограма или дори под тази психологическа граница.

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Снимки: Gettyimages

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