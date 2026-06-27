Аржентина и Меси търсят нов успех срещу вече отпадналия тим на Йордания

Победителят в група "J" Аржентина ще изиграе третия си и последен мач от тази фаза срещу вече отпадналия тим на Йордания. Срещата ще се играе от 05:00 часа сутринта българско време на „АТ&T Стейдиъм“ в Далас, Тексас.

За действащите световни шампиони това е шанс да завършат груповата фаза с пълен актив и да затвърдят статута си на основен претендент за титлата. Аржентина вече знае и противника си за 1/16-финалите - това е сензацията Кабо Верде, чийто тим все още няма загуба на първенството. За Йордания, която вече загуби шансове за продължаване напред, това е мачът на живота им – възможност да премерят сили с най-добрите в света.

Аржентина има лукса на спокойствието и може да си позволи ротации в състава, като една от тях ще бъде именно легендарният капитан на тима и рекорден голмайстор на световните първенства Лионел Меси. Селекционерът Лионел Скалони вече потвърди, че ще даде почивка на суперзвездата си, която ще започне от пейката, но може и да се появи в игра. Меси вече има 18 гола на Мондиали и 5 попадения на сегашния турнир.

"Гаучосите" се намира в превъзходна серия от пет поредни победи във всички турнири, като освен това са спечелили 15 от последните си 17 мача (1 равенство, 1 загуба). На това Световно първенство селекцията на Скалони демонстрира пълна доминация, побеждавайки Алжир (3:0) и Австрия (2:0), без да позволи на съперниците си дори да се разпишат. Статистиката показва, че „албиселесте“ са отправили 21 опита към вратата в досегашните си мачове, реализирайки 5 гола.

От друга страна, Йордания преминава през труден период. Тимът на Джамал Селами записа четири загуби в последните си пет срещи, включително поражения от Австрия (1:3) и Алжир (1:2). Въпреки това, йорданците показаха характер, отбелязвайки голове и в двата си мача на Мондиала чрез Али Ияд Олуан и Низар Ал Рашдан. Статистиката показва, че йорданците изпитват трудности срещу отбори от КОНМЕБОЛ, като са загубили четири от последните си пет подобни срещи.

Това ще бъде първата официална среща между Аржентина и Йордания. Изглежда, че Йордания няма проблеми с контузени играчи след последния си мач, докато за Аржентина няма да играе Кристиан Ромеро, който беше принудително заменен срещу Австрия.

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