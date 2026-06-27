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Кабо Верде - Саудитска Арабия (съставите)

  • 27 юни 2026 | 02:00
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Кабо Верде излиза срещу Саудитска Арабия в двубой от последния кръг в група "H" на Световно първенство. Двата отбора още имат шансове за класиране на 1/16-финалите, но се нуждаят от задължителна победа.

Дебютантът Кабо Верде изненада целия футболен свят с нулевото равенство срещу Испания (0:0) на старта, а след това стигна до драматично 2:2 срещу Уругвай. Саудитска Арабия също не загуби от"урусите" (1:1), но срещу Испания регистрира тежко поражение с 0:4.

Началото на срещата в Хюстън е в 03:00 часа, а главен съдия ще е французинът Франсоа Льотексие.

Срещата ще бъде предавана пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Халфът на Лудогорец Дерой Дуарте започва като титуляр за Кабо Верде. Останалите в средата на терена за "синята вълна" са Вили Семедо, Джамайро Монтейро, Райън Мендес и Кевин Пина, който ще има по-дефанзивни функции.

Атаката ще води Дайлон Ливраменто, а четиримата бранители пред придобилия световна слава вратар Возиня са Вагнер Пина, Роберто Лопес, Диней и Жоао Паулиньо. Сред резервите на селекционера Возиня са бившият халф на Левски Гари Родригес и вратарят на Монтана Марсио Роса.

Саудитска Арабия ще действа с трима нападатели в лицето на Султан Мандаш, Фирас Ал-Бурайкан и Салем Ал-Даусари. В средата на терена пъкзапочват Мохамед Кано, Насер Ал-Даусари и Абдулах Алкайбари.

На вратата отново е Мохамед Ал Оваис, а защитната линия пред него е в състав Сауд Абдулхамид, Абдулела Ал Амри, Хасан Мохамед Ал-Тамбакти и Науаф Ал-Бушаил.

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Снимки: Gettyimages

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