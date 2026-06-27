Вратарят на Кабо Верде се нареди до легенди на Англия и Италия

Вратарят на Кабо Верде Возиня продължава да записва впечатляващи постижения с изявите си на Мондиал 2026, въпреки че е на 40 години.

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След като отчая европейския първенец Испания в дебюта си на Световното първенство, Возиня не допусна гол и срещу Саудитска Арабия за второто нулево реми на Кабо Верде в турнира. Така той стана едва третият вратар на поне 40-годишна възраст, който записва най-малко две сухи мрежи на Мондиал. Преди него това са правили само легендата на Англия Питър Шилтън (три сухи мрежи) и великият страж на Италия Дино Дзоф (две сухи мрежи).

Vozinha is only the 𝙩𝙝𝙞𝙧𝙙 keeper aged 40+ to keep 2+ clean sheets in World Cup history 🧱✅



The veteran has led Cape Verde into the knockout rounds on their tournament debut 🇨🇻 pic.twitter.com/6EbbTbd4Pp — LiveScore (@livescore) June 27, 2026

Що се отнася до целия отбор на Кабо Верде, той стана едва третият африкански дебютант, който не допуска нито една загуба в трите си мача от груповата фаза на Световното първенство. Другите два са Камерун (три ремита на Мондиал 1982) и Сенегал (една победа и две равенства на Мондиал 2002).

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Също така „сините акули“ са четвъртият тим, който записва само ремита в първите си три мача на Световното първенство. Преди това са го правили само Уелс (Мондиал 1958), Камерун (Мондиал 1982) и Ейре (Мондиал 1994).

Cape Verde are the first debutants to go unbeaten in their three group-stage matches at the World Cup since Senegal in 2002 (W1 D2 L0). pic.twitter.com/T3he2V5WNh — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 27, 2026

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Снимки: Gettyimages